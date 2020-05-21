Новости Московского транспорта

Парк поездов Ярославского направления железной дороги обновили более чем на 25%. Вместе с ЦППК и АО "ТМХ" закуплены уже 21 поезд "Иволга 4.0" и 5 обновленных составов ЭП2ДМ.

Ярославское – самое популярное железнодорожное направление, и к концу года парк обновят почти на 35%.

"Мы уже в третий раз запускаем мотопатруль ЦОДД и теперь обновили автопарк: 4 новых мотоцикла с комплектацией для работы на дальних дистанциях. Благодаря этому экипажи смогут дольше и стабильнее патрулировать городские магистрали и быстрее реагировать на дорожные ситуации. За 2 предыдущих сезона наши патрульные помогли водителям более 500 раз – оформляли европротоколы, меняли колеса и оказывали доврачебную помощь", – сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

23 мая сразу 3 маршрута проекта "Москва – область" свяжут столицу с разными районами Долгопрудного. На них будут работать современные автобусы и выгодные тарифы.