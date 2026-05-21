Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В "Лужниках" 23 мая пройдет фестиваль школьного и студенческого спорта. Гостей ждут соревнования по баскетболу, мини-футболу, тэг-рэгби, а также еще более 20 активностей.

Посетить мероприятие смогут все желающие, вход свободный по предварительной регистрации.

"За месяц работы международной выставки современного искусства "ВМЕСТЕ" в новой онкологической больнице № 62 ее посетило более 100 тысяч москвичей и гостей столицы. Это не просто интерес, это настоящий запрос со стороны горожан. Люди хотят видеть больницу иной, где внимание уделяется не только технологиям, оборудованию и профессионализму врачей, но и тому, в каком эмоциональном состоянии находится человек", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, медицинское сообщество приняло выставку с большим вниманием. Заммэра обратила внимание, что врачи признают искусство как часть процесса лечения.

В ряде медучреждений Москвы в рамках концепции исцеляющей среды появились новые арт-объекты. Они были созданы при участии студентов столичных колледжей. Инсталляции помогут пациентам почувствовать себя увереннее и настроиться на позитивный лад.