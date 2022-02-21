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21 февраля 2022, 18:45

политика

Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР

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Вопросы признания суверенитета ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в частности Европе, заявил Владимир Путин.

"Эти вопросы (о признании суверенитета ДНР и ЛНР) очень тесно связаны, это разные вопросы, но тем не менее они очень тесно связаны с глобальными проблемами, обеспечения безопасности в мире вообще, и на европейском континенте в частности, потому что использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", – сказал Путин.

По его словам, именно поэтому РФ в последние месяцы в конце прошлого года активизировала свою работу с партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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