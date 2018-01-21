Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января 2018, 09:15

В мире

В США сугробы убирают огнеметами

В США сугробы убирают огнеметами

В Москве за сутки выпало 20 процентов месячной нормы осадков

Станцию метро "Нижняя Масловка" откроют до конца 2018 года

В РПЦ выcтупили против онлайн-молитв

Собянин поздравил россиян с успешным выступлением на ЧЕ по фигурному катанию

Московские врачи успешно прооперировали девочку из Сирии

На автозаправке в Москве отказывались принимать купюру в 2000 рублей

В Пушкинском музее возникла очередь на выставку "Передвижники и импрессионисты"

В подмосковном Дзержинске прошел дрифт-батл

Автомобиль врезался в толпу туристов в Рио-де-Жанейро

Пока в Москве избавляются от снега традиционным способом, в американской Вирджинии сугробы убирают огнеметами, передает телеканал Москва 24. Житель штата Натаниэль Каплингер расчистил двор с помощью пламени.

Он просто спалил снег перед домом. Журналистам он пояснил, что взял в руки огнемет, потому что ненавидит работать лопатой. С начала января на США обрушились снегопады. Восточное побережье завалило сугробами, избавиться от которых не успели до сих пор.
видео Иван Лозовой за рубежом общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика