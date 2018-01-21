В США сугробы убирают огнеметами

Пока в Москве избавляются от снега традиционным способом, в американской Вирджинии сугробы убирают огнеметами, передает телеканал Москва 24. Житель штата Натаниэль Каплингер расчистил двор с помощью пламени.

Он просто спалил снег перед домом. Журналистам он пояснил, что взял в руки огнемет, потому что ненавидит работать лопатой. С начала января на США обрушились снегопады. Восточное побережье завалило сугробами, избавиться от которых не успели до сих пор.