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20 декабря 2023, 22:45

Безопасность

У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы"

У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы"

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У столичной госавтоинспекции начались "Зимние каникулы". С отдыхом это ничего общего не имеет. Так называется акция, которая напомнит детям и родителям о правилах безопасности.

Она продлится до 22 декабря. Сотрудники ГИБДД будут посещать школьные собрания и педсоветы. Проведут встречи с участием ребят из отрядов "Юных инспекторов движения", а также активистов "Родительского патруля" и представителей общественных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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