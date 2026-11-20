20 ноября, 16:40События
Фестиваль ментального здоровья "Psyfest – 2026: осеннее обострение" стартовал в Москве
С 20 по 22 ноября в общественном центре "Благосфера" проходит 14-й городской фестиваль ментального здоровья "Psyfest – 2026: осеннее обострение". Его организатором выступает Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А. Алексеева.
В программе форума – более 130 бесплатных мероприятий для взрослых и подростков от 12 лет. Для посетителей подготовили лекции, интерактивные семинары, психологические тренинги, занятия по арт-терапии и телесно-ориентированные практики.
Чем выгорание отличается от депрессии? Как и почему у людей проявляются сезонные обострения? Почему стало модным романтизировать психические расстройства? Ответы на эти и многие другие вопросы на фестивале узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
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