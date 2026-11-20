С 20 по 22 ноября в общественном центре "Благосфера" проходит 14-й городской фестиваль ментального здоровья "Psyfest – 2026: осеннее обострение". Его организатором выступает Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А. Алексеева.

В программе форума – более 130 бесплатных мероприятий для взрослых и подростков от 12 лет. Для посетителей подготовили лекции, интерактивные семинары, психологические тренинги, занятия по арт-терапии и телесно-ориентированные практики.

Чем выгорание отличается от депрессии? Как и почему у людей проявляются сезонные обострения? Почему стало модным романтизировать психические расстройства? Ответы на эти и многие другие вопросы на фестивале узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.