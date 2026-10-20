В Москве отреставрируют Старый Гостиный Двор. Последний раз работы проводили более 30 лет назад.

Работы планируют провести в два этапа в течение двух лет. Сначала специалисты укрепят металлические конструкции стеклянного купола и заменят поврежденное остекление. Затем отреставрируют фасады, уделив особое внимание белокаменному и лепному декору, приведут в порядок кирпичные стены и ступени.

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