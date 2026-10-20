20 октября, 13:15Город
В Москве отреставрируют Старый Гостиный Двор
В Москве отреставрируют Старый Гостиный Двор. Последний раз работы проводили более 30 лет назад.
Работы планируют провести в два этапа в течение двух лет. Сначала специалисты укрепят металлические конструкции стеклянного купола и заменят поврежденное остекление. Затем отреставрируют фасады, уделив особое внимание белокаменному и лепному декору, приведут в порядок кирпичные стены и ступени.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.