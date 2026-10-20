Собянин: новые спорткластеры и детские площадки появились на юго-западе Москвы

Новые спортивные кластеры и детские площадки появились на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Крупнейшие проекты реализовали в Северном и Южном Бутове, Ломоносовском районе и Ясеневе. В Бутовском лесопарке оборудовали современный спортивный кластер, а на Куликовской улице на месте пустыря открыли стадион с беговыми дорожками, площадками для волейбола и баскетбола и трибунами для болельщиков.

В Ломоносовском районе благоустроили 54 двора и создали более 80 зон отдыха. В Ясеневе обновили почти 30 детских и 5 спортивных площадок, а также обустроили около 20 зон отдыха. На улице Айвазовского открыли спортивный кластер с тренажерами, баскетбольной площадкой, детскими игровыми зонами и полем с искусственным покрытием. Рядом высадили деревья и кустарники.

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