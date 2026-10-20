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20 октября, 07:45

Общество

Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

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Продажи билетов на новогодние елки к середине октября выросли на 8–13%. На "Яндекс Афише" купили 35,8 тысячи билетов, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом пользуется ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик". Участники рынка связывают рост продаж с тем, что родители стараются заранее выбрать детские мероприятия и избежать очередей в декабре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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