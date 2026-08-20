Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 07:30

Экономика

Цены на одежду российских брендов в столичных шоурумах могут достигать 100 тысяч рублей

Цены на одежду российских брендов в столичных шоурумах могут достигать 100 тысяч рублей

Ссылки на сертификаты подлинности появятся в описании товаров на маркетплейсах

"Деньги 24. Финансовая грамотность": альтернативные способы приобрести жилье

Власти помогут бизнесу восстановить складские центры, которые пострадали от ударов ВСУ

В России могут закрыться 700 ТЦ

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 августа

Новак заявил, что ситуация с топливом должна улучшиться после завершения ремонта НПЗ

Правительство РФ поможет восстановить поврежденные после ударов ВСУ логистические центры

"Деньги 24": россияне делают 62% переводов за рубеж в рублях

Путин назвал экономическую динамику в России скромной, но позитивной

Цены на деловую одежду российских брендов в столичных шоурумах могут достигать около 100 тысяч рублей за комплект. Рубашка может стоить 15 тысяч рублей, а пиджак – 40 тысяч рублей. На стоимость продукции влияют материалы, логистика, реклама, упаковка и другие расходы.

В 2025 году объем российского рынка одежды достиг 3,94 триллиона рублей, увеличившись на 6% за год. При этом общие продажи сократились на 8–10%. Рост рынка связывают с увеличением цен. Себестоимость российских изделий остается высокой, в том числе из-за небольших объемов производства и дефицита кадров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика