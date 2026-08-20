Цены на одежду российских брендов в столичных шоурумах могут достигать 100 тысяч рублей

Цены на деловую одежду российских брендов в столичных шоурумах могут достигать около 100 тысяч рублей за комплект. Рубашка может стоить 15 тысяч рублей, а пиджак – 40 тысяч рублей. На стоимость продукции влияют материалы, логистика, реклама, упаковка и другие расходы.

В 2025 году объем российского рынка одежды достиг 3,94 триллиона рублей, увеличившись на 6% за год. При этом общие продажи сократились на 8–10%. Рост рынка связывают с увеличением цен. Себестоимость российских изделий остается высокой, в том числе из-за небольших объемов производства и дефицита кадров.

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