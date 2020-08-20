Новости мира за 20 августа: в Лос-Анджелесе самолет приземлился без левой стойки шасси

В Лос-Анджелесе совершил аварийную посадку грузовой самолет Boeing 767. У воздушного судна не выдвинулась левая стойка шасси, но экипаж принял решение продолжить заход. В итоге самолет, разбрасывая по полосе множество искр, все-таки благополучно приземлился. Правда, во время эвакуации экипажа из кабины один из пилотов повредил ногу.



Китайцы бросают вызов Илону Маску. Компания LinkSpace провела испытания своей многоразовой ракеты. Аппарат подняли в воздух на 300 метров, а потом посадили обратно, использовав реакционные двигатели. Все прошло без осложнений. Первый реальный космический полет многоразовой ракеты китайцы запланировали уже на следующий год.

Турецкое буровое судно, возможно, обнаружило в Черном море крупное газовое месторождение. Об этом сообщает местный телеканал. Корабль "Фатих" проводил геологоразведку в турецких территориальных водах с 20 июля, и экипажу удалось добиться успеха. Еще одно месторождение, по предварительным данным, найдено у побережья Турции.

Надкусанное яблоко теперь стоит более двух триллионов долларов. Именно в такую сумму эксперты оценили рыночную капитализацию компании Apple. Ее акции с 23 марта выросли в цене вдвое и сейчас стоят 468 долларов за штуку. Состояние главы Apple Тима Кука сейчас оценивают в скромный один миллиард долларов. Для сравнения, у самого богатого человека планеты, владельца Amazon уже почти 200 миллиардов.

Украинский президент Владимир Зеленский прошел тест на храбрость. Во время поездки в Запорожье он заглянул на казацкое представление, в котором ему предложили поучаствовать. Нужно было положить на ладонь огурец и дать одному из казаков разрубить его шашкой. Очевидцы говорят, что охрана отговаривала Зеленского, но он все же согласился. В итоге устрашающего вида казак сделал несколько страшных замахов, после чего очень легким и явно безопасным ударом разрубил овощ. Президент не пострадал.