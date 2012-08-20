Налетчики на скутерах ограбили ювелирный салон в Москве

Полиция ищет налетчиков, которые ограбили ювелирный магазин в районе Жулебино. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей. На салон "Ваше золото" на улице генерала Кузнецова напали двое неизвестных в мотошлемах. По словам очевидцев, мужчины разговаривали с заметным украинским акцентом. Они наставили пистолет на продавца, разбили 5 витрин и забрали украшения. С места преступления налетчики уехали на скутерах. 1,5 месяца назад аналогичное ограбление произошло в магазине напротив. Виновных до сих пор не нашли.