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20 августа 2012, 16:36

Налетчики на скутерах ограбили ювелирный салон в Москве

Налетчики на скутерах ограбили ювелирный салон в Москве

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Полиция ищет налетчиков, которые ограбили ювелирный магазин в районе Жулебино. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей. На салон "Ваше золото" на улице генерала Кузнецова напали двое неизвестных в мотошлемах. По словам очевидцев, мужчины разговаривали с заметным украинским акцентом. Они наставили пистолет на продавца, разбили 5 витрин и забрали украшения. С места преступления налетчики уехали на скутерах. 1,5 месяца назад аналогичное ограбление произошло в магазине напротив. Виновных до сих пор не нашли.
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