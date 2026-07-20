В центре Москвы ликвидировали два крупных пожара

Пожарные ликвидировали открытое горение в двух зданиях в центре Москвы. На Страстном бульваре огонь охватил 400 квадратных метров мансардного этажа элитного жилого дома. Возгорание началось со строительных материалов. По данным МЧС, никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в Малом Казенном переулке. Там загорелась историческая постройка на территории усадьбы Нарышкиных. Причины возгораний установят.

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