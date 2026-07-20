20 июля, 06:45Общество
Продажу микронаушников хотят ограничить ради борьбы со списыванием на ЕГЭ
В Рособрнадзоре обсуждают запрет на продажу микронаушников, которые выпускники все чаще используют для списывания на ЕГЭ. По данным ведомства, только в этом году 917 школьников были удалены с экзаменов за нарушения.
Помимо микронаушников, выпускники пытаются пронести в аудитории шпаргалки и мобильные телефоны в специальных чехлах или даже упаковках от шоколада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.