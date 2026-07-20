Минпросвещения анонсировало изменения правил Всероссийской олимпиады школьников

С 1 сентября 2027 года могут ужесточить правила Всероссийской олимпиады школьников. Участника, удаленного за нарушение, отстранят от олимпиад по всем предметам до конца учебного года.

Также с сентября 2027 года планируют изменить условия для победителей и призеров прошлого сезона. Вместо автоматического допуска к следующим этапам им придется начинать со школьного тура.

Проект Минпросвещения России находится на стадии общественного обсуждения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.