Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу благодаря высокой организованности и четкому выполнению тактического плана. Такое мнение высказал руководитель спортивной редакции Николай Яременко, комментируя итоги финального матча чемпионата мира.

По словам Яременко, именно дисциплина позволила испанцам добиться победы и завоевать Кубок мира. При этом он отметил, что сборная Аргентины по ходу встречи уступала сопернику в игровых эпизодах и выглядела менее организованной.

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