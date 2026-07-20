В российских школах ОБЗР заменят двумя обязательными курсами

В российских школах вместо предмета "Основы безопасности и защиты Родины" появятся два новых курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Такой проект разработали в Минпросвещения России.

Упор сделают на практику, включая правила защиты в быту, в городской среде, на природе, а также в цифровом пространстве. Кроме того, будут представлены разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе и освоению базовых строевых приемов.

Приказ вступит в силу с 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.