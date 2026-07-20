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20 июля, 07:45

Город

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 20 июля

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 20 июля

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Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 20 июля. Например, в театральном доме "Аполлинария" покажут спектакль "Петсон и Финдус".

Также в столице работает "Дворец впечатлений". Посетителей ждут 18 тематических залов, среди которых – тайная библиотека, зеркальные пространства и залы с роботами. Выставка будет интересна и взрослым, и детям.

В Парке Горького пройдет стендап-шоу. Горожане и туристы смогут послушать выступления московских комиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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