Москва не спала, отмечая победу сборной России над Египтом

Москва сегодня почти не спала: столица ликует, празднуя победу нашей футбольной сборной над национальной командой Египта. Игра, которая, как ожидалось, изрядно потрепала болельщикам нервы, закончилась с приятным для нас счетом 3:1.

После финального свистка десятки тысяч москвичей вышли на улицы города, чтобы присоединиться к по-настоящему народным гуляньям – с песнями, танцами и выражением любви ко всему и ко всем. Причем нашей победе радовались и приехавшие на чемпионат мира иностранцы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.