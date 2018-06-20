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20 июня 2018, 07:15

Общество

Москва не спала, отмечая победу сборной России над Египтом

Москва не спала, отмечая победу сборной России над Египтом

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Москва сегодня почти не спала: столица ликует, празднуя победу нашей футбольной сборной над национальной командой Египта. Игра, которая, как ожидалось, изрядно потрепала болельщикам нервы, закончилась с приятным для нас счетом 3:1.

После финального свистка десятки тысяч москвичей вышли на улицы города, чтобы присоединиться к по-настоящему народным гуляньям – с песнями, танцами и выражением любви ко всему и ко всем. Причем нашей победе радовались и приехавшие на чемпионат мира иностранцы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество спорт ЧМ-2018 Иван Лозовой

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