В Москве школьник протаранил самокатом автомобиль

В Москве школьник случайно запустил пустой самокат в автомобиль прямо на проезжей части. ДТП произошло на улице Лескова в Бибиреве.

Мальчик стоял перед зеброй, ждал зеленый свет и от нечего делать дергал ручку скорости. В какой-то момент самокат вырвался из рук на дорогу и влетел в легковушку. Никто не пострадал. Водитель машины дождался автоинспекторов, чтобы избежать претензий родителей школьника.

