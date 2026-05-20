В Конькове появилась памятная аллея в честь годовщины Победы в ВОВ

Жители района Коньково и почетные гости высадили деревья в Яблоневом саду на улице Академика Арцимовича. Новая памятная аллея посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия также установили памятную табличку.

Мероприятие прошло в рамках международного проекта "Сад памяти". Его цель заключается в сохранении памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. В высадке деревьев приняли участие военный врач Дмитрий Назаров, муниципальные депутаты и жители района.

