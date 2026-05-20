Владимир Путин обсудил экономическое сотрудничество с Китаем

В Пекине продолжаются встречи в рамках визита Владимира Путина в Китай. Президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике.

Путин заявил, что товарооборот России и Китая в этом году показывает рост более чем на 10%. По его словам, страны продолжают расчеты в национальных валютах и планируют развивать сотрудничество в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Москва и Харбин также подписали программу сотрудничества на 2027–2029 годы.

