20 мая, 15:00
Московский зоопарк возглавил кампанию по спасению бегемотов в Колумбии
Московский зоопарк возглавил кампанию по спасению 80 колумбийских бегемотов. Об этом сообщила генеральный директор Светлана Акулова.
В конце 80-х годов Пабло Эскобар завез пару бегемотов, после его смерти животные стали жить сами по себе и расплодились. Власти Колумбии решили их истребить.
Московский зоопарк предложил объединить усилия и найти бегемотам новый дом, планируется переселить их в специальные аккредитованные учреждения.
