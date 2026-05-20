Москвичи выбирают пляжи и водные развлечения в жару

Москвичи проводят жаркие дни на пляжах и в парках. В Строгинской пойме отдыхающие загорают у воды, катаются на сапах и занимаются водными видами спорта. Для отдыха в городе также работают открытые бассейны.

В Воронцовском парке посетители арендуют лодки и катамараны. Стоимость аренды лодок составляет от 400 рублей до 1 тысячи, катамаранов – от 600 рублей до 1,2 тысячи. В будни действуют скидки.

