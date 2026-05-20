Администрация Солнечногорска запретила прокат электросамокатов и электровелосипедов. Причины назвали стандартные: самокаты бросают у станций и на тротуарах, пользователи ездят по пешеходным зонам.

Жители также жаловались на хаотичную парковку и езду подростков, хотя есть ограничение 18+. Частичный запрет аренды уже действует в нескольких подмосковных населенных пунктах – Люберцы, Котельники, Жуковский, Раменское и Лобня.

