Новости регионов: на Ямале спасли оленя, оказавшегося на дрейфующей льдине

На Ямале организовали операцию по спасению оленя, который оказался на дрейфующей льдине. Чтобы доставить животное на берег, к месту ЧП подогнали несколько катеров. Однако олень усилий людей не оценил, сам спрыгнул со льдины в воду и легко добрался до берега. После этого зверь скрылся в лесу, так и не подпустив к себе спасателей.

В Ростове сильные ливни вызвали потоп. Под воду ушли улицы в центре города. Движение парализовано. При этом прогнозы синоптиков неутешительны. В ближайшие дни дожди не прекратятся и воды на дорогах и во дворах будет становиться все больше. Информации о пострадавших пока не поступало, но многие автовладельцы уже подсчитывают убытки, так как салоны их машин затопило.

