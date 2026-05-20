20 мая, 07:45Город
В Москве в аномально жаркую погоду начали проводить дополнительный полив дорог
В Москве в аномально жаркую погоду начали проводить дополнительный полив дорог. Это позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие.
При длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Ее уровень благодаря регулярному поливу в жару удается существенно снизить.
