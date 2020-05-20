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20 мая 2020, 12:00

Общество

Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

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Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Это значительно ниже, чем по миру в целом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая COVID-19 в 84 регионах, 4 021 из них не имели клинических проявлений. Всего в стране зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.

Умерли за сутки 135 человек, всего – 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 пациента, за все время – 85 392.

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