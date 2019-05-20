Причиной хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове стало нарушение норм техники безопасности

При хлопке паров нефтепродуктов на автозаправке в Подмосковье три человека погибли, один получил травмы.

ЧП произошло в Серпухове во время сварочных работ. По данным МЧС, рабочие чинили пустую емкость из-под топлива. От искры сдетонировали пары, скопившиеся на дне емкости. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.

Источник в экстренных службах заявил, что предварительная причина случившегося – нарушение норм техники безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.