20 мая 2019, 17:15Происшествия
Причиной хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове стало нарушение норм техники безопасности
При хлопке паров нефтепродуктов на автозаправке в Подмосковье три человека погибли, один получил травмы.
ЧП произошло в Серпухове во время сварочных работ. По данным МЧС, рабочие чинили пустую емкость из-под топлива. От искры сдетонировали пары, скопившиеся на дне емкости. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.
Источник в экстренных службах заявил, что предварительная причина случившегося – нарушение норм техники безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.