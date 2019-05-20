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20 мая 2019, 17:15

Происшествия

Причиной хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове стало нарушение норм техники безопасности

Причиной хлопка паров топлива на АЗС в Серпухове стало нарушение норм техники безопасности

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При хлопке паров нефтепродуктов на автозаправке в Подмосковье три человека погибли, один получил травмы.

ЧП произошло в Серпухове во время сварочных работ. По данным МЧС, рабочие чинили пустую емкость из-под топлива. От искры сдетонировали пары, скопившиеся на дне емкости. Сейчас на месте работают спасатели и следователи.

Источник в экстренных службах заявил, что предварительная причина случившегося – нарушение норм техники безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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