Джо Байден простился с родным Дэлавером. Избранный президент США выступил перед своими сторонниками до того, как отправиться в Вашингтон. Он вспомнил свой путь к Белому дому и не удержался от слез.

Церемония инаугурации Байдена пройдет при невиданных до этого мерах безопасности. В столице США находятся 25 тысяч бойцов Нацгвардии, подразделения химической и радиационной защиты. Подробнее о том, как город готовится к встрече нового президента, – в сюжете телеканала Москва 24.