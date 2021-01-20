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20 января 2021, 13:30

Политика

Церемония инаугурации Байдена пройдет при невиданных до этого мерах безопасности

Церемония инаугурации Байдена пройдет при невиданных до этого мерах безопасности

Байден отправился из Делавэра в Вашингтон, где состоится его инаугурация

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Джо Байден простился с родным Дэлавером. Избранный президент США выступил перед своими сторонниками до того, как отправиться в Вашингтон. Он вспомнил свой путь к Белому дому и не удержался от слез.

Церемония инаугурации Байдена пройдет при невиданных до этого мерах безопасности. В столице США находятся 25 тысяч бойцов Нацгвардии, подразделения химической и радиационной защиты. Подробнее о том, как город готовится к встрече нового президента, – в сюжете телеканала Москва 24.

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