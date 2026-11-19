Самыми востребованными у пассажиров автобусов проекта "Москва – область" остаются маршруты в Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово. Всего жители совершили 38 миллионов поездок на автобусах проекта.

Он объединяет пригородные маршруты с единой системой Московского транспорта. В 2025 году запустили первые два направления, которые связали станции метро "Беломорская" и "Планерная" с Новогорском и жилым комплексом в Красногорске.

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