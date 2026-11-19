19 ноября, 12:15Транспорт
В проекте "Москва – область" лидируют маршруты в Красногорск, Химки и Долгопрудный
Самыми востребованными у пассажиров автобусов проекта "Москва – область" остаются маршруты в Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово. Всего жители совершили 38 миллионов поездок на автобусах проекта.
Он объединяет пригородные маршруты с единой системой Московского транспорта. В 2025 году запустили первые два направления, которые связали станции метро "Беломорская" и "Планерная" с Новогорском и жилым комплексом в Красногорске.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.