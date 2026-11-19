Транспортный фестиваль в честь Всемирного дня ребенка пройдет в Москве 21 ноября. Юных пассажиров и их родителей ждут игры, викторины и танцы с персонажами Метрошей, Речкиным и Электробусиком, знакомство с транспортными профессиями и показ форменной одежды.

На площадке выступят артисты проекта "Музыка в метро", будут работать тематические зоны с мастер-классами и эстафетами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.