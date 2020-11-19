Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Благодаря установке новых зарядок электробусы вышли еще на 2 маршрута. Новые маршруты 330 и с369 обеспечивают удобные пересадки на 16 станций рельсового каркаса. Маршруты проходят через районы Солнцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Пресненский, Арбат и Тверской.

"Более 2 тысяч умных камер ЦОДД на базе нейросетей распознают 15 типов опасных инцидентов на ключевых магистралях и в тоннелях столицы. С начала года сотрудники ЦОДД обработали более 2,2 миллиона опасных ситуаций, которые зафиксировала система видеоаналитики. Самый частый инцидент – выход пешеходов на дорогу в запрещенном месте. Система помогает операторам Ситуационного центра немедленно реагировать на нештатные ситуации и освобождать полосы движения, тем самым снижая риск заторов и аварий", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 21 ноября в ЮЗАО запустят 2 новых магистральных маршрута, а также продлят существующий. Заработают маршруты м1 и м92, а м27 будет скорректирован для удобства пассажиров.