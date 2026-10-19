Каток на ВДНХ планируют открыть в конце ноября – начале декабря. В прошлом сезоне площадь искусственного ледового покрытия превысила 20 тысяч квадратных метров. Каток проходил вдоль Центральной аллеи и огибал фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Работы также идут на Северном речном вокзале и в Коломенском, где каток протянулся вдоль Царской набережной. Для подготовки ледовых площадок специалистам предстоит смонтировать холодильное оборудование, бортики, ограждения, мостики и помещения для переодевания.

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