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19 октября, 14:45

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Каток на ВДНХ планируют открыть в конце ноября – начале декабря

Каток на ВДНХ планируют открыть в конце ноября – начале декабря

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Каток на ВДНХ планируют открыть в конце ноября – начале декабря. В прошлом сезоне площадь искусственного ледового покрытия превысила 20 тысяч квадратных метров. Каток проходил вдоль Центральной аллеи и огибал фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Работы также идут на Северном речном вокзале и в Коломенском, где каток протянулся вдоль Царской набережной. Для подготовки ледовых площадок специалистам предстоит смонтировать холодильное оборудование, бортики, ограждения, мостики и помещения для переодевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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