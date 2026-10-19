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19 октября, 11:30

Город

Новогодние елки начали устанавливать в Москве

Новогодние елки начали устанавливать в Москве

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В Москве начали устанавливать новогодние елки и праздничные украшения. Жители столицы сообщают о появлении еловых ограждений, шаров и других декоративных конструкций в некоторых районах города.

В магазинах уже появились сезонные товары, в том числе елочные игрушки, гирлянды и тематические подарочные наборы. В прошлом году праздничное оформление Москвы также начали устанавливать заранее, а демонтировали световые конструкции в начале марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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