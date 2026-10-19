В РСТ рассказали, меняют ли россияне планы на отпуск из-за протестов в Европе

Российские туристы не спешат отказываться от поездок в Европу из-за протестов и беспорядков, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Многие планируют отпуск за несколько месяцев, поэтому отмена путешествия может привести к финансовым потерям.

По его словам, туристы могут потерять часть средств за невозвратные авиабилеты и бронирования отелей, компенсация за которые не предусмотрена условиями договора. Поэтому даже на фоне беспорядков во Франции туристы не спешат отменять поездки, отметили в РСТ.

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