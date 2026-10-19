Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 20 октября

В Москве в ночь на 20 октября ожидаются первые в этом сезоне заморозки. В Подмосковье температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов, в столице прогнозируют около 0 градусов.

Днем 19 октября температура снизилась на 6–7 градусов по сравнению с предыдущим днем. Осадков не ожидается, местами возможен сильный холодный ветер. Атмосферное давление значительно превышает норму.

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