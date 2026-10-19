Температура в Подмосковье опустится до минус 3 градусов

В Москве ожидаются первые в этом сезоне заморозки. В ночь на 20 октября температура воздуха в Подмосковье опустится до минус 3 градусов, а в столице приблизится к 0 градусов.

Во вторник, 20 октября, утром в Москве будет около 7 градусов, днем воздух прогреется до 12 градусов, а вечером температура составит около 5 градусов. Осадков не ожидается, влажность составит около 30%.

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