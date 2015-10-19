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19 октября 2015, 08:05

Происшествия

В Подольске задержан подозреваемый в убийстве двоих детей

В Подольске задержан подозреваемый в убийстве двоих детей

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Следователи выясняют причины жестокого преступления, произошедшего в Подольске. По предварительным данным, отец зарезал двух своих детей 4-летнего сына и 9-месячную дочь, затем ранил ножом жену, после чего хотел покончить с собой. Все произошло в квартире предполагаемого убийцы. Мужчину задержали там же. В квартире также находился его племянник, который помешал ему совершить суицид. Пока неясно, что подтолкнуло преступника. По мнению криминалистов, такое обычно происходит под воздействием алкоголя или наркотиков. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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