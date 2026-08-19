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Новости

19 августа, 07:30

Происшествия

Новости мира: более 300 человек погибли при землетрясении в Колумбии

Новости мира: более 300 человек погибли при землетрясении в Колумбии

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В Колумбии из-за землетрясения магнитудой 7 баллов погибли более 300 человек. Пострадали еще 4,5 тысячи жителей. Подземные толчки разрушили дома и объекты инфраструктуры. Для оказания помощи в Колумбию прибыли спасатели из США, Эквадора и Израиля.

Проливные дожди обрушились на Южную Корею, вызвав наводнения, оползни и разрушения. В результате погиб 1 человек, 4 пострадали. Около 150 жителей эвакуированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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