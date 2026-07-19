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19 июля, 15:30

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Новая набережная Москвы-реки появилась на западе столицы

Новая набережная Москвы-реки появилась на западе столицы

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Новая набережная Москвы-реки появилась на западе столицы. Променад у воды расположен на правом берегу, между Шелепихинским и Белорусским мостами.

В пешеходной близости от новой набережной находится причал "Береговой", где останавливаются речные электросуда, которые ходят по маршруту Киевский – парк Фили. При этом открывшийся променад – лишь часть масштабного проекта, который планируется реализовать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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