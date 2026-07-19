19 июля, 14:15Мэр Москвы
Собянин: в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра
В усадьбе Останкино стартовали реставрационные работы во дворце-театре. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на портале mos.ru.
Дворец-театр – один из немногих деревянных дворцов, сохранившихся в России. Это памятник архитектуры конца XVIII века с подлинными интерьерами. Кроме того, это единственный в стране и один из немногих в Европе театров, где до наших дней дошли старинные механизмы для театральных представлений.
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