Собянин: в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра

В усадьбе Останкино стартовали реставрационные работы во дворце-театре. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на портале mos.ru.

Дворец-театр – один из немногих деревянных дворцов, сохранившихся в России. Это памятник архитектуры конца XVIII века с подлинными интерьерами. Кроме того, это единственный в стране и один из немногих в Европе театров, где до наших дней дошли старинные механизмы для театральных представлений.

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