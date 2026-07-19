Сборная Англии впервые за 60 лет стала призером чемпионата мира по футболу

Сборная Англии обыграла команду Франции в матче за третье место чемпионата мира. Матч прошел в ночью на 19 июля и завершился со счетом 6:4 в пользу англичан.

Для английской команды эта бронзовая медаль стала первой за последние 60 лет. В этом же матче был установлен личный рекорд. Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, обойдя по этому показателю Лионеля Месси.

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