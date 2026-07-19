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19 июля, 12:45

Спорт

Волейбольный турнир на кубок САО прошел у Северного речного вокзала

Волейбольный турнир на кубок САО прошел у Северного речного вокзала

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Волейбольный турнир, в рамках которого можно было выиграть кубок Северного административного округа (САО), состоялся на площадке у Северного речного вокзала.

Участие в соревнованиях приняли 16 команд севера столицы. Среди них – сборная студентов московских вузов и колледжей, а также дворовые команды, в которые вошли москвичи разных возрастов и профессий. К турниру присоединились две команды проекта "Московское долголетие" и профессиональный волейбольный клуб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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