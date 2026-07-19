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19 июля, 12:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о главной водной артерии города

Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о главной водной артерии города

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Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как городские службы реализуют работы по уходу за главной водной артерией столицы – Москвой-рекой.

Ежедневно коммунальный флот собирает мусор с поверхности воды, устраняет загрязнения и убирает иловый осадок. Сейчас в работах задействованы 30 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще шесть кораблей.

Мониторинг состояния Москвы-реки ведет Мосэкомониторинг. Пробы отбираются в 13 створах и анализируются по 40 показателям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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