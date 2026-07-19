19 июля, 11:30Происшествия
10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области доставлены в Москву
Десять человек, которые пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по логистическому центру в Тамбовской области, перевезены в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Все раненые проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава и столичных больницах. В пути их сопровождали врачи службы медицины катастроф. Одна из доставленных пациенток находится в тяжелом состоянии.
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