Собянин: завершается строительство детского сада с бассейном в Царицыне

В районе Царицыно завершается строительство детского сада с бассейном. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Здание рассчитано на 10 групп. Внутри оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок. На прилегающей территории обустроены групповые и спортивные площадки, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

