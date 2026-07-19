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19 июля, 11:15

Происшествия

Автомобиль опрокинулся и загорелся на 48-м километре МКАД

Автомобиль опрокинулся и загорелся на 48-м километре МКАД

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На внешней стороне 48-го километра МКАД легковой автомобиль врезался в разделительный буфер, после чего перевернулся и загорелся. На месте происшествия работают городские службы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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