Автомобиль опрокинулся и загорелся на 48-м километре МКАД

На внешней стороне 48-го километра МКАД легковой автомобиль врезался в разделительный буфер, после чего перевернулся и загорелся. На месте происшествия работают городские службы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

