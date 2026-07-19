19 июля, 11:15Происшествия
Автомобиль опрокинулся и загорелся на 48-м километре МКАД
На внешней стороне 48-го километра МКАД легковой автомобиль врезался в разделительный буфер, после чего перевернулся и загорелся. На месте происшествия работают городские службы.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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