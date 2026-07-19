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Новости

19 июля, 10:00

Спорт

Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 продают за 360 миллионов рублей

Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 продают за 360 миллионов рублей

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Стала известна стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Самый дорогой билет обойдется в 360 миллионов рублей, самый дешевый – в 700 тысяч рублей.

За сумму, равную цене самого дорогого билета, можно купить трехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе с видом на Кремль, 25 новых автомобилей Mercedes или почти 5 миллионов раз прокатиться на московском метро.

Ожидается, что на решающий матч приедет президент США Дональд Трамп. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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