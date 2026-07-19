В Каракасе детям из лагерей для пострадавших от землетрясения раздадут 8-метровый торт

В Венесуэле для детей, пострадавших от разрушительного землетрясения, приготовили огромный торт. 19 июля угощение раздадут во временных лагерях Каракаса.

Десерт длиной около восьми метров и шириной 1,2 метра оформили в цветах венесуэльского флага. Фонд "Цвет надежды" вместе с 50 волонтерами разделит его на три тысячи порций.

В результате двух мощных землетрясений погибли более пяти тысяч человек, свыше 16 тысяч получили травмы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

