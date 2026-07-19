Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 09:45

В мире

В Каракасе детям из лагерей для пострадавших от землетрясения раздадут 8-метровый торт

В Каракасе детям из лагерей для пострадавших от землетрясения раздадут 8-метровый торт

Новости мира: финал ЧМ-2026 может быть отменен из-за дыма от пожаров в Канаде

В FIFA заявили, что финал ЧМ-2026 не перенесут из-за смога

FIFA не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за задымления в Нью-Йорке

Новости мира: пожар в Испании уничтожили более 12 тысяч гектаров леса

Вспышка Эболы в Конго унесла более 600 жизней

США и Иран вновь обменялись ракетными ударами

Синоптик заявил, что смог над Нью-Йорком начнет рассеиваться в ближайшие сутки

Лесные пожары в Канаде окутали Нью-Йорк смогом перед финалом ЧМ

Новости мира: вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться в 51-й раз за два года

В Венесуэле для детей, пострадавших от разрушительного землетрясения, приготовили огромный торт. 19 июля угощение раздадут во временных лагерях Каракаса.

Десерт длиной около восьми метров и шириной 1,2 метра оформили в цветах венесуэльского флага. Фонд "Цвет надежды" вместе с 50 волонтерами разделит его на три тысячи порций.

В результате двух мощных землетрясений погибли более пяти тысяч человек, свыше 16 тысяч получили травмы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоПолина Брабец

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика